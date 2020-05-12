С копией Знамени Победы морские пехотинцы Северного флота будут высаживаться на необорудованное арктическое побережье Арктики
Также военные решили провести акцию «Знамя Победы над Арктикой». Об этом заявил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.
Государственный, военно-морской флаги и флаги расцвечивания 9 мая торжественно подняли на всех кораблях, подводных лодках, а также судах обеспечения Северного флота. Кроме того, на флагштоке мыса Алыш в Североморске подняли увеличенную копию Знамени Победы. Также копию Знамени корабли Северного флота возьмут с собой в предстоящий поход по Северному морскому пути. Под ним будут проходить все высадки морского десанта на необорудованное арктическое побережье континента и островов в морях Северного Ледовитого океана.
Олег Голубев, заместитель командующего Северным флотом: «Северный флот, как и в предыдущие годы, наш самый значимый праздник Победы в Великой Отечественной войне будет отмечать пусть и не так торжественно, как это было запланировано, но в любом случае, часть мероприятий пройдёт сегодня. Другие мероприятия, в том числе и парады, пройдут чуть позже. Но всё равно пройдут. Сегодня вы стали свидетелями той акции, которую начал Северный флот на земле Александры архипелага Земля Франца-Иосифа по подъёму Знамени Победы над всей трассой Северного морского пути».