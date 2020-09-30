С культурой Заполярья знакомятся федеральные журналисты

Мурманская область стала одним из четырёх регионов России, выбранных для проведения пресс-тура, посвященного реализации национального проекта «Культура». Гости из столицы уже посетили модельную библиотеку, следующим на очереди стал обновленный театр кукол.

Старейший за Полярным кругом театр кукол распахнул свои двери после длительного ремонта, но спектакли почти сразу же пришлось прекратить – начался коронавирус. Пока для маленьких северян посещение учреждения остаётся под запретом, представители Министерства культуры РФ и федеральных медиа оценили проделанную работу, убедившись, что деньги, выделенные на обновление исторического здания, были потрачены не впустую. В театр словно вдохнули новую жизнь. Такие изменения стали возможны благодаря национальному проекту «Культура», в рамках которого были отремонтированы профильные пространства в нашем регионе.

Наталья Иванова, и.о. министра культуры Мурманской области: «Важность проекта заключается в том, чтобы человек оторвался от телевизора, пошёл провести свободное время там, где ему покажут, расскажут, а, может быть, создадут с его участием что-то новое, интересное, творческое, что позволит ему раскрыть свои таланты».

На площадке учреждения культуры журналисты встретились с заместителем губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой и задали интересующие их вопросы. В свою очередь работники театра кукол подготовили для московских гостей интересную и насыщенную программу.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы предложим нашим московским друзьям мастер-класс «Секреты театра кукол», покажем, как делаются куклы, как работают актеры с куклами, какие-то секреты покажем».

В рамках национального проекта «Культура» в нашем регионе уже открылись модельные библиотеки и виртуальные концертные залы, закуплено современное оборудование в филармонию. Но это ещё не все изменения, которые ждут мурманчан. Одним из основных событий станет и долгожданное открытие драматического театра в следующем году.