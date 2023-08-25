С ледокола на мастер-класс: «Учитель года России» Дмитрий Лутовинов обменивается своим опытом с коллегами из Мурманска

«Учитель года России» Дмитрий Лутовинов, который недавно вернулся с Северного полюса с экспедицией «Ледокол знаний», решил немного погостить в Мурманске. Но не ради развлечений, а для того, чтобы поделиться опытом с местными коллегами.

Ещё вчера «Учитель года России» Дмитрий Лутовинов был участником необычной экспедиции во льдах, а сегодня он вновь на земле и стоит у доски в классе. Правда, за партами сидят не ученики, а его коллеги – педагоги школ Мурманской области. Такое мероприятие в нашем городе организовали впервые.

Вячеслав Пославский, методист АНО «Проектный офис «Губернаторский лицей»: «Когда ты варишься в своём соку, в своей школе – это одно. А когда ты приезжаешь на конкурс всероссийский, где огромное количество мотивированных и заряженных, компетентных, профессиональных и, самое главное, творческих людей – это совершенно уникальный мир».

Действительно, встреча со столь успешным коллегой – редкий случай. Педагоги слушали учителя истории из Орехово-Зуево внимательно.

Дмитрий преподает уже 10 лет и по итогу 2022 года стал лучшим учителем страны. Он признаётся, что атмосфера, которая царит на этом профессиональном состязании, непередаваема и сильно вдохновляет на дальнейшую работу.

Дмитрий Лутовинов, победитель конкурса «Учитель года России-2022»: «Я старался быть искренним, не надевать чужой сюртук. Такой, какой есть, перед вами стою. У меня такое убеждение есть, что профессионализм очень важен, это без сомнения. Но для учителя важны личностные качества. Поэтому я не старался победить. И это тоже один из моментов секрета успеха, как вы говорите. Я считаю, что это абсолютно правильная тактика».

Благодаря новому педагогическому движению «Учительский клуб» такая встреча состоялась и оказалась очень полезной.

Вероятно, что в новом учебном году школьники Заполярья ощутят результат этого мастер-класса в процессе обучения.