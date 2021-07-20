С лесными пожарами в Карелии борьбу ведут соседи сообща

Авиалесоохрана перебрасывает из Марий Эл в Карелию парашютистов-десантников, которые будут бороться с пожарами. За сутки в соседнем с Мурманской областью регионе удалось ликвидировать 9 лесных пожаров и остановить распространение огня 4 возгораний.

Эффективно тушить крупные лесные пожары можно только встречным контролируемым отжигом, отмечают специалисты. Такой технологией в нашей стране профессионально владеют только парашютисты-десантники Авиалесоохраны. Из-за высокой горимости лесов в соседней республике сил регионального подразделения стало недостаточно. Губернатор Карелии обратился к губернаторам Мурманской и Архангельской областей за помощью. В республику оперативно прибыли 25 специалистов.

Сегодня межрегиональные сил ведомства привлечены к тушению крупных пожаров в Пряжинском и Сегежском и Суоярвском районах Карелии.

Вспышка июльских лесных пожаров в республике в 8 раз превышает июльскую горимость прошлого года. Причина возгораний – не затушенные местными жителями и туристами костры, а также грозы. В условиях жаркой и сухой, ветреной погоды, прочно установившейся в регионе, огонь быстро распространяется, отмечает Андрей Ерицов, заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана»