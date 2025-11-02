С любовью к братьям нашим меньшим: кота Наруто приютили в полицейском участке Чили, а саудовский инженер построил дом-улейДлинные выходные в ноябре: каждый девятый планирует продлить отдых
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.25 13:35

С любовью к братьям нашим меньшим: кота Наруто приютили в полицейском участке Чили, а саудовский инженер построил дом-улей

В Рио-де-Жанейро неправительственный институт «Vida Livre» помогает диким животным, пострадавшим от браконьерства и городских ловушек. Спасённые совы, ястребы, опоссумы и черепахи получают лечение и шанс вернуться в природу.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

У берегов Дании морские археологи обнаружили затонувшие поселения эпохи каменного века. Они ушли под воду 8500 лет назад, когда повышался уровень моря.

Снижение посещаемости школ в австралийском штате Виктория вынуждает внедрять необычные решения. Школьникам помогает кафе-грузовик. Об этом подробнее.

Венесуэлец делает скульптуры из отходов. Выставляет их под открытым небом у дома. Цель проекта – победить привычку людей выбрасывать мусор где попало.

Итальянские морские биологи восстанавливают подводные луга посидонии океанической у берегов Сардинии. Эти морские водоросли помогают защищать природу всей планеты.



Международный союз охраны природы признал четыре вида жирафов вместо одного. Учёные считают, что это позволит точнее выявлять угрозы и быстрее принимать меры для сохранения животных, находящихся на грани исчезновения.

В Перу объявили культурным наследием породу собак чирибайя. Она существовала ещё больше 1000 лет назад.

Хорошие новости из Мексики – там растёт популяция ягуаров. Подробности – в сюжете.

В полицейском участке в Чили есть необычный талисман. Это харизматичный кот Наруто. Он разгуливает по коридорам и заглядывает в кабинеты, проверяя, как идёт работа. А кое в чём и сам помогает полицейским.

Датский повар Мортен Крюгер Вульф более 20 лет устраивает гастрономические туры по Копенгагену. Он проводит туристов на велосипеде, оборудованном полноценной кухней, и готовит блюда прямо по пути.

Саудовский инженер вышел за рамки профессии и сделал из своего дома тематический парк. Там разводит пчёл и получает мёд. Попробовать его приезжают туристы со всего мира. Давайте заглянем в дом-улей.

 

