С любовью к природе: в Замбии развивают экологичное пчеловодство, а в Италии робот ухаживает за виноградниками

Пожилая француженка каждый день помогает голубям в центре Парижа. Её миссия в том, чтобы спасать пернатых с запутавшимися в нитях лапками.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Кардиоцентр в Берлине готовится к внедрению нового поколения роботов-хирургов. Эти высокотехнологичные помощники позволяют проводить менее травмирующие операции, чем в традиционной хирургии.

Бывшая ферма и лесная плантация в Южной Австралии превратились в процветающее водно-болотное угодье. Там снова появляются виды растений и животных, характерные для этой экосистемы.

В сельских районах Замбии экологичное пчеловодство помогает сохранять леса. Люди, вместо того чтобы вырубать деревья с дикими ульями, создают пасеки.

Мастер в Уганде делает необычные оправы для очков. Для их производства он использует коровьи рога.

Примерно половина двухмиллионного населения Занзибара живёт без электричества. Эту ситуацию исправляют «солнечные мамы». Что представляет собой этот проект, давайте посмотрим.

В Кейптауне набирает силу молодёжное движение велосипедистов. Они выступают за экологичный транспорт, который не вредит природе.

Пожилая француженка каждый день помогает голубям в центре Парижа. Её миссия в том, чтобы спасать пернатых с запутавшимися в нитях лапками.

«ТакугАма», всемирно известный заповедник для шимпанзе в Сьерра-Леонэ, вновь открылся. Ранее его были вынуждены закрыть из-за незаконного захвата земель и вырубки лесов.

В Италии разработали робота, который автономно умеет ухаживать за виноградниками. Он может выполнять несколько задач, восполняя нехватку рабочей силы.

В Киото заработал постоянный музей «teamLab» – крупнейший в Японии проект коллектива с более чем 50 цифровыми работами на площади около 10 тысяч м².

Музей Гревен в Париже представил новую восковую фигуру - скульптуру принцессы Дианы.