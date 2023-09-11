«С любовью к саамам»: в областной «Научке» презентовали книгу для библиотекарей мурманских школ

Её автор Ольга Кондрашкина рассказала историю создания произведения и лично вручила экземпляры всем участникам встречи.

«С любовью к саамам» - так называется новое произведение Ольги Кондрашкиной. Оно посвящено коренному народу Севера и повествует от лица журналиста о современной жизнь этого народа.

Идея создания книги пришла Ольге Викторовне после написания статьи в газету.

Ольга Кондрашкина, автор книги «С любовью к саамам»: «Когда появилась статья в газете «Саамы, как их мало», мне позвонил рассерженный мужчина и говорит: «Доколе это будет? Что саамам запретили рожать?». Я говорю: «С чего вы взяли?». А он: вы же пишите, саамы, как их мало. И я поняла, что нужно послесловие в каждой статье. Их исторически мало, в книге всё это можно прочитать».

Сама автор не имеет саамских корней, но признается, что очень сильно любит и уважает этот народ. Именно поэтому с удовольствием написала свою новую книгу. Ранее она презентовала её в Ловозере, месте, где Ольга Кондрашкина родилась. В этот раз она собрала в Мурманске школьных библиотекарей.

Любовь Григорюк, библиотекарь школы №53 Мурманска: «Я считаю, что это очень нужная книга, потому что мы живём на Кольском полуострове и саамы – коренное население. Чем больше познаешь эту культуру, тем интереснее жить».

Полина Смыслова, библиотекарь школы №23 Мурманска: «Книга, я считаю, нужная и для школы обещали дать экземпляр или два. Надеюсь, школьникам будет интересно. У нас учителя могут взять и рассказать о ней на уроке».

Действительно, каждому участнику встречи Ольга Кондрашкина вручила по два экземпляра издания. Книги будут переданы в школы Мурманска и области, чтобы с помощью них учителя и сами дети могли поближе познакомиться с жизнью саамского народа.