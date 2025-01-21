С мая возобновляются прямые авиасообщения между Мурманском и Минском, а также Мурманском и Нижним-Новгородом

Авиакомпания «Белавиа» возобновляет прямое авиасообщение между Мурманском и Минском. Полёты предусмотрены в период с 29 мая по 18 сентября.

Рейсы будут осуществлять один раз в неделю по четвергам, время в пути составит 2 часа 40 минут.

В этом году возобновят и прямое авиасообщение между Мурманском и Нижним Новгородом. Рейс по указанному маршруту включён в перечень субсидируемы на этот год и утверждён Росавиацией.

Полёты предусмотрены в период с 30 марта по 23 октября и будут осуществляться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 30 минут.