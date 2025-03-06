С Международным женским днём поздравляли девушек за рулём на главном перекрёстке Мурманска

Первый месяц весны всегда считается женским. И в преддверии главного праздника марта женщин уже начали получать поздравления, хоть иногда и в неожиданных местах.

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции вышли на главную площадь города, но не для поиска нарушителей. А чтобы поздравить прекрасных автоледи с Международным женским днём.

- Поздравляем вас с наступающим 8 Марта! Даже ремешком пристегнуты – отлично.

Конечно, многие автоледи не подозревали, что готовит им это утро по дороге на работу. Ведь когда останавливает инспектор, готовишься доставать права и документы на машину, а не получать букеты цветов.

- Меня трясёт. Я думала, что я что-то нарушила … Очень неожиданно!

- Если гаишник сказал: «Остановиться!», — значит, надо остановиться. А так здорово, не ожидала.

- Очень приятно, вообще неожиданно … Спасибо большое!

Мурманские стражи дорожного порядка остановили даже троллейбус. Водитель не ожидала, но была приятно удивлена.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГАИ УМВД России по г. Мурманску: «Очень приятно для наших дам получать от наших инспекторов цветы «.

Вместе с представителями Госавтоинспекции девушек поздравляли и коллеги с «Авторадио». Они в масках популярных певцов дарили автоледи помимо цветов ценные призы: аксессуары для машины, сертификаты на процедуры красоты, билеты в кино. А некоторые счастливицы, которые начинают день на волне 102,5 FM, получили билеты на предстоящий концерт Егора Крида.

Оксана Кузьмина, продюсер «Region Media»: «Кажется, что эту акцию мы проводим 16-17 год подряд, в общем, лет 20 уже акции. Мы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции поздравляем автоледи с предстоящим 8 Марта».

Дорогие автолюбители, возможно, в следующий раз в Мурманске вы также сможете поучаствовать в одной из приятных акций, конечно, если не будете нарушать правила дорожного движения.