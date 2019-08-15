С мифами и правдой вокруг левшей разбирается «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманчане сами выбирают начинку для спортивных объектов и зон отдыха. В Росляково горожане проголосовали за то, чтобы на спортивном комплексе под открытым небом на улице Приморской появилась детская игровая площадка с малыми архитектурными формами. Что еще нового будет построено в самом северном микрорайоне Мурманска, читайте в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».

«Дяденька, а можно на эту кнопку нажать? А как двери открыть? Как свет в салоне включить? И посигналить ещё хочу!». Водители мурманских троллейбусов терпеливо отвечали на сотни детских вопросов. И еще учить взрослых людей управлять троллейбусов. На необычном празднике в «Электротранспорте» побывали журналисты «Вечёрки».

Когда-то их считали приспешниками сатаны, им приписывались все пороки, какие только можно придумать. Человечество видело в них угрозу, а потому долгое время преследовало их. В современной России они сейчас живут как все, без особых проблем, хотя ещё лет тридцать назад их обязательно пытались исправить. Речь идёт о левшах. На этой неделе они отметили свой праздник – Всемирный день левшей. Материал, посвященный мифам и правде о левшах, публикует «Вечерний Мурманск».