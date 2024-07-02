С мозгового штурма началась стратегическая сессия «Курс на Север! Кадры для Арктики»

В рамках стратегической сессии «Курс на Север! Кадры для Арктики» обсудили предложения развития социально-экономической сферы Мурманской области и возможности привлечения кадров из других регионов России.

В Мурманской области предложили давать квартиру за второго ребёнка, снизить пенсионный возраст и сделать оклады выше МРОТ. Стратегическая сессия «Курс на Север! Кадры для Арктики» началась с серьёзного мозгового штурма, в рамках которого появились такие, направленные на социально-экономическое развитие региона идеи.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Это возможность обсудить с представителями разных сфер, а не только с представителями кадровых служб, службы занятости. У нас здесь и представители крупных предприятий, и системы образования. Это попытка найти нестандартные решения тех проблем, которые есть. Ну, на самом деле мы все понимаем, что сложности и трудности характерны для всех северных регионов. Нам очень хочется, чтобы все дефицитные бюджетные и не только бюджетные вакантные места были закрыты».

За все время работы проекта «Курс на Север», напомним, он стартовал 1 мая прошлого года, в Мурманскую область переехали 90 специалистов в разных сферах. Например, Кольским полуостровом заинтересовался и Павел Гурьев, некогда московский учитель математики, который приехал в наш регион обучать лицеистов.