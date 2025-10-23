С Мурманской областью знакомится делегация иностранных журналистов

Три дня они пробудут в нашем регионе в рамках пресс-туров, направленных на развитие и укрепление взаимоотношений дружественных стран.

Мурманский областной краеведческий музей стал одной из ярких достопримечательностей нашего региона для зарубежных гостей. Сотрудники радушно встретили туристов и подготовили насыщенную экскурсионную программу, которая сопровождалась небольшими историческими инсценировками.

До похода в музей журналисты успели посетить другие популярные места города, которые подарили им массу положительных эмоций.

Максим Бурляй, заместитель директора Департамента информации печати и МИД России, руководитель пресс-центра МИД России: «У нас страна богатая, есть что показать. Кроме чувств восхищения и восторга гости ничего не высказывают. Каждый регион по-своему богат и многообразен, Мурманск – не исключение, так как здесь много того, чего они в жизни ни разу не видели. Вчера наш гость из Арабских Эмиратов пытался поймать северное сияние. Не знаю, насколько ему это удалось, но так или иначе, конечно, все довольны, рады, благодарят за гостеприимство, которое им оказывают».

Тур объединил представителей дружественных стран Казахстана, Венесуэлы, Беларуси, Азербайджана, Вьетнама, Арабских Эмиратов и Китая. Посещение Мурманска произвело на каждого участника тура неизгладимое впечатление. Об увиденном они поделятся со своими телезрителями.

Индира Асанова, корреспондент телеканала «Казахстан» в РФ: «Мурманская область нам очень понравилась. Люди здесь гостеприимные. Мы уже посетили музей. Мне кажется, что мы сможем сделать интересный репортаж и показать своим зрителям, чтобы жители Казахстана знали, где находится Мурманская область, какие здесь есть прекрасные люди и культура».

Встреча в областном музее завершилась общением с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Иностранные журналисты узнали о перспективах развития Кольского края, реализации совместных проектов и задавали волнующие вопросы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области; «С иностранными компаниями, государствами работаем для того, чтобы выстраивались мостики взаимодействия, это укрепляет сотрудничество, делает мир крепче».

По итогам поездки журналистами представят материалы в своих национальных СМИ. Их рассказы помогут укрепить доверие и взаимопонимание между странами.