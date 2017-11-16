С набережной Семёновского озера вглядывались в будущее Мурманска

С ревизией в любую погоду. Глава администрации Мурманска и депутаты горсовета, несмотря на снег, проверили ход работ по благоустройству территории Семёновского озера. Вокруг водоёма уже в следующем году появится самая большая в городе освещенная лыжная трасса, велодорожки, беседки и смотровые площадки. Сейчас подходит к завершению первый этап работ.

Снег - не повод останавливать работу по благоустройству излюбленного места отдыха северян. Стройплощадки на Семёновском озере, которое преобразится уже в следующем году, посетили глава администрации и депутаты городского Совета. Ревизоры проверили, успевает ли подрядчик за плановыми сроками выполнения работ.

В этом году работы по благоустройству только начались. Первый этап – обустройство пешеходной зоны и смотровых площадок почти завершён. Подрядчики успели выполнить работы, которые необходимо было завершить до наступления холодов, теперь остаются небольшие штрихи. Срок окончания контракта – 30 ноября.

- Реконструкция набережной, по сути, закончена первая её очередь, - констатирует Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - На следующий год мы начнём выполнять примыкание этих зон к проспекту Героев-североморцев.

В следующем году обновление Семёновского озера продолжится. В конечном итоге здесь появится почти 4-километровая спортивно-пешеходная зона. Летом можно будет кататься на велосипедах и роликах, а зимой дорожки превратятся в самую большую освещённую лыжную трассу в Мурманске. Полюбоваться на озеро можно будет с четырёрых смотровых площадок. Пешеходная связь соединит набережную с открытым в этом году мемориальным комплексом – памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.