С начала 2022 года составлено 39 протоколов за несоблюдение масочного режима в транспорте Мурманской области

Проверки по контролю соблюдения пассажирами масочного режима в общественном транспорте выполняются ежедневно. Как правило, это совместные рейды сотрудников Минтранса и ГИБДД.

По данным специалистов, количество нарушений сейчас уменьшилось. Общая сумма штрафов, назначенных судами, в 2021 год превысила 5 миллионов рублей. С начала 2022 года за нарушение масочного режима в транспорте составлено 39 протоколов. Все материалы переданы в суды.

Кстати, в ходе рейдов контролируют и санитарную обработку салонов между рейсами. Кондуктор или водитель обеззараживает поручни и сидения дезинфицирующим раствором, проветривает салон. Ночью в депо проводят более тщательную обработку.