С начала этого года почти 200 северян приняли участие в бесплатном обучении по национальному проекту «Кадры»

89 северян уже завершили обучение, из них 72 - сохранили занятость благодаря новым компетенциям, а семеро смогли найти новое место работы.

С начала года жителям Мурманской области были доступны более 50 направлений профессионального обучения. Наибольшим спросом пользуются курсы по внедрению нейросетей и работе с системами искусственного интеллекта.

В топе предпочтений значатся специальности администратора гостиницы, эксперта по информационной безопасности и организация туристской деятельности. Также с интересом соискатели выбирают профессии инструктора-проводника и специалиста по роботизации производств.

Бесплатно получить востребованную профессию могут граждане старше 50 лет, предпенсионеры, ветераны боевых действий, неработающие матери дошкольников, молодёжь до 35 лет, люди с инвалидностью, а также все, кто находится в активном поиске работы. Сейчас на портале «Работа России» открыто 22 программы обучения.

Вся информация о доступных программах, сроках их проведения и правилах зачисления размещена на этой цифровой платформе.