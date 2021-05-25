День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.21 19:30
С начала года 6 человек погибли и 76 получили ранения в ДТП на дорогах региона
Аварии произошли из-за того, что водители не соблюдали скоростной режим.
В качестве профилактики правонарушений инспекторы организовали профилактическую акцию «Не летай, как бабочка!». На дорогах региона дежурили дорожные полицейские с мобильными радарами, которые измеряли скорость движения транспортных средств.
Нарушителей оказалось немало. А ведь несоблюдения правил очень часто приводит к плаченым последствиям, напоминают в ГИБДД.
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24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
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