С начала года более 680 семей в Мурманской области получили сертификаты на материнский капитал

В апреле исполняется 5 лет беззаявительному назначению материнского капитала. За это время его получили 15220 семей в Мурманской области.

Ранее для этого нужно было подать заявление. Сейчас сертификат на материнский капитал оформляется на основании сведений о рождении детей, поступающих из органов ЗАГС, а это значит, что родителям нет необходимости лично обращаться за его получением.

Через несколько дней после поступления сведений электронный сертификат будет направлен в «личный кабинет» получателя на портале «Госуслуги». Материнский капитал ежегодно индексируется и в 2025 году его размер составляет около 690 тысяч рублей на первого ребёнка. При рождении второго семья получает доплату.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, в том числе дошкольное, кружки, обучение в автошколе, накопительную пенсию родителей. Также с 2024 года владельцы сертификата могут получить остаток материнского капитала, если он не превышает 10 тысяч рублей.