С начала года через Кадровый центр Мурманской области трудоустроились 12 участников СВО
Каждому обратившемуся в Кадровый центр Мурманской области оказывают индивидуальную помощь – от подбора вакансии до открытия собственного дела.
Семь граждан трудоустроены на предприятия региона. Трое участников СВО открыли собственное дело в сферах розничной торговли, туризма и предоставления персональных услуг. Ещё один гражданин продолжает службу в добровольческом формировании.
Всего с начала 2026 года в службу занятости Заполярья обратились 27 участников специальной военной операции. Всем им предоставлен полный комплекс услуг: профессиональная ориентация, психологическая поддержка, социальная адаптация, информирование о рынке труда, а также помощь в профобучении и начале предпринимательской деятельности. Специалисты центра предлагают индивидуальный маршрут занятости и полное сопровождение.
-Аналитика (18+)Холодная правда: о перспективах организации регулярных контейнерных сервисов по Севморпути
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях региона составляет 22 млн рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 15 копеек, евро прибавил 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольские атомщики провели уникальную операцию по замене демпфера на энергоблоке №1-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на неудовлетворительное состояние кровли МКД, слабый напор воды в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года