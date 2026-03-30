С начала года через Кадровый центр Мурманской области трудоустроились 12 участников СВО

Каждому обратившемуся в Кадровый центр Мурманской области оказывают индивидуальную помощь – от подбора вакансии до открытия собственного дела.

Семь граждан трудоустроены на предприятия региона. Трое участников СВО открыли собственное дело в сферах розничной торговли, туризма и предоставления персональных услуг. Ещё один гражданин продолжает службу в добровольческом формировании.

Всего с начала 2026 года в службу занятости Заполярья обратились 27 участников специальной военной операции. Всем им предоставлен полный комплекс услуг: профессиональная ориентация, психологическая поддержка, социальная адаптация, информирование о рынке труда, а также помощь в профобучении и начале предпринимательской деятельности. Специалисты центра предлагают индивидуальный маршрут занятости и полное сопровождение.