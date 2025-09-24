С начала года Отделение регионального Соцфонда одобрило семьям региона 4742 заявления о распоряжении средствами материнского капитала

Наиболее популярными направлениями распоряжения средствами остаются - улучшение жилищных условий и оплата образования детей.

За время действия программы более 1,5 тысячи семей региона использовали материнский капитал для приобретения жилья и более 1 тысячи направили его на оплату образовательных услуг.

Сразу после рождения ребёнка поддержку можно направить на ежемесячную выплату, оплату детского сада, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью, а также на погашение ипотечного кредита или внесение первоначального взноса.

Во всех остальных случаях необходимо дождаться, когда ребёнку исполнится три года.

Напомним, что с 2024 года владельцы сертификата могут получить остаток материнского капитала, если он не превышает 10 тысяч рублей. Материнский капитал ежегодно индексируется и в этом году его размер составляет 690 тысяч 266 рублей на первого ребёнка.

При рождении второго семья получает доплату. Сертификат оформляется в проактивном режиме на основании сведений, поступающих из органов ЗАГС, а это значит, что родителям нет необходимости лично обращаться за его получением.