С начала года Отделение СФР по Мурманской области назначило единое пособие родителям более 11 тысяч детей
Пособие назначается на год, по истечению которого выплата прекращается. Чтобы её продлить родителям следует заново подать заявление.
С января этого года вступили в силу изменения в правила назначения единого пособия. Если семья уже получает единое пособие на детей, то на новорождённого Отделение СФР по Мурманской области назначит выплату автоматически без заявления и без комплексной оценки нуждаемости. При этом пособие будет назначено в том же размере и на тот же срок, что и на старшего ребёнка.
С этого года для получения единого пособия каждый трудоспособный член семьи в расчётном периоде должен иметь доход не ниже четырёх минимальных размеров оплаты труда, в 2025 году — 89760 рублей. При комплексной оценке нуждаемости по новым правилам не будут учитываться государственные выплаты военным и членам их семей, компенсирующие ущерб, нанесённый жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях, а также средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.