С начала года Отделение СФР по Мурманской области назначило единое пособие родителям более 11 тысяч детей

Эта мера государственной поддержки, которая может быть назначена будущей маме, вставшей на учёт в медицинской организации на раннем сроке беременности и одному из родителей (усыновителей или опекунов) ребёнка в возрасте до 17 лет.

Пособие назначается на год, по истечению которого выплата прекращается. Чтобы её продлить родителям следует заново подать заявление.

С января этого года вступили в силу изменения в правила назначения единого пособия. Если семья уже получает единое пособие на детей, то на новорождённого Отделение СФР по Мурманской области назначит выплату автоматически без заявления и без комплексной оценки нуждаемости. При этом пособие будет назначено в том же размере и на тот же срок, что и на старшего ребёнка.

С этого года для получения единого пособия каждый трудоспособный член семьи в расчётном периоде должен иметь доход не ниже четырёх минимальных размеров оплаты труда, в 2025 году — 89760 рублей. При комплексной оценке нуждаемости по новым правилам не будут учитываться государственные выплаты военным и членам их семей, компенсирующие ущерб, нанесённый жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях, а также средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.