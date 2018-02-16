С начала года в Хибинах сошло около двухсот лавин

Высокая степень лавинной опасности сохраняется в заполярных горах с начала горнолыжного сезона. Связано это с обильными снегопадами. По информации лавинной службы, на данный момент снежный покров закреплён слабо, обрушение возможно на любом склоне даже при незначительной нагрузке.

Отдыхающим настоятельно рекомендуется кататься только на оборудованных склонах в пределах стационарных трасс, отправляющимся в походы - регистрировать маршрут в МЧС и сверятся со сводками погоды. К мерам безопасности стоит относиться со всей серьёзностью.

Напомним, недавно на горе Юкспорр под лавиной погиб альпинист, профессиональный спасатель.