С начала года в Мурманской области маткапитал получили более 1400 семей

Как сообщает региональное отделение Пенсионного фонда, на данный момент материнский капитал на первого ребёнка составляет 524 тысячи рублей.

Распорядиться деньгами можно по 5 направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком, предоставление ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям, формирование накопительной пенсии мамы и социальная адаптация детей-инвалидов.

Всего за время действия программы в регионе выдано около 61 тысяча сертификатов.