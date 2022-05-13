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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.22 19:30

С начала года в Мурманской области маткапитал получили более 1400 семей

Как сообщает региональное отделение Пенсионного фонда, на данный момент материнский капитал на первого ребёнка составляет 524 тысячи рублей.

Распорядиться деньгами можно по 5 направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком, предоставление ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям, формирование накопительной пенсии мамы и социальная адаптация детей-инвалидов.

Всего за время действия программы в регионе выдано около 61 тысяча сертификатов.

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