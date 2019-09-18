С начала года в Октябрьском округе проведено 67 проверок работы УК

Состояние придомовых территорий в Октябрьском округе Мурманска и работу управляющих компаний проверили в ходе планового объезда депутаты Мурманского городского совета депутатов.

Качеству работы управляющих компаний городские власти уделяют особое внимание. Проводятся как плановые и внеплановые рейды во всех округах Мурманска. Адрес нынешней проверки - придомовая территория у дома №53 по улице Академика Книповича.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Здесь мы были три недели назад. Как мусорка была вся раскурочена, завалена строительным мусором, так и осталась. И у людей к УК нареканий много. Вот эти вопросы мы будем прорабатывать уже после избрания, и никто их с повестки не снимает».

По результатам этой проверки обслуживающей организации будет выдано предписание на устранение нарушений. Всего с начала года в Октябрьском округе проведено 67 плановых и внеплановых проверок работы управляющих организаций, обследованы более трех тысяч придомовых территорий. Напомним, если управляющая организация не выполняет свои обязательства, мурманчане могут обращаться в управления округов, Государственную жилищную инспекцию, и даже прокуратуру.