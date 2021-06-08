С начала сезона работы мурманского «Велобайка» число поездок превысило 5 тысяч

Напомним, что в этом году городской прокат велосипедов открылся с 1 мая.

Пользователи уже приобрели более 2 тысяч абонементов на сутки, месяц и весь сезон. Сейчас число поездок достигает 700 в день и по ожиданиям экспертов, в этом сезоне прокаты вырастут вдвое, по сравнению с прошлым годом.

Напомним, общественный велопрокат насчитывает 10 станций, на которых доступны в аренду 100 велосипедов современной эргономичной модели. Взять велобайк можно с помощью «личного кабинета» в мобильном приложении или на сайте. Поездки продолжительностью 30 минут включены в стоимость абонемента.