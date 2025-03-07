С наступающим 8 Марта решили поздравить милых северянок судебные приставы Мурманской области

Милые весенние букеты цветов они вручали прохожим девушкам.

Посмотреть и поснимать эту добрую акцию приехали журналистки трёх телеканалов города. И именно с них приставы начали свои поздравления.

Владимир Синькевич, старший инспектор отделения организации ОУПДС УФССП России по Мурманской области: «Уважаемые дамы, поздравляю вас от лица Управления службы судебных приставов Мурманской области. Мы хотим поздравить вас с праздником - с Международным женским днём. Пожелать вам душевного тепла, больше ярких и позитивных эмоций».

Увидев улыбки корреспондентов, у мужчин в погонах не осталось сомнений, что акция пройдёт успешно. Вооружившись охапкой букетов, они принялись вручить тюльпаны всем северянкам, встречающимся на их пути.

Дмитрий Ложкин, младший судебный пристав по ОУПДС УФССП России по Мурманской области: «Судебные приставы по Мурманской области поздравляют всех женщин с Международным женским днём! Хочется пожелать вам семейного благополучия, счастья, любви, как можно больше приятных и красивых моментов в жизни».

Такое доброе начало дня стало приятным сюрпризом для мурманских дам. Да и сами судебные приставы зарядились позитивом, ощутив радость от полученных в ответ улыбок прекрасной половины человечества.