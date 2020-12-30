С наступающим новым годом жителей Мурманской области поздравляют губернатор и главы областного центра

Каждый из них отметил, что 2020 был для северян неоднозначным во всех отношениях.

Необычным видеороликом жителей области решили поздравить и сотрудники регионального ГИБДД. К слову, автоинспекторы будут нести дежурство все праздничные дни в усиленном режиме.