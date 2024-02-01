С наступлением аномальной температуры в Мурманске стали чаще происходить аварии на дорогах

Но с чем связано такое поведение водителей и пешеходов?

Лужи, снежный наст и гололедица, по словам сотрудников ГИБДД, увы, застают жителей столицы Заполярья врасплох. Помимо этого, водители нередко игнорируют знаки и правила дорожного движения, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям с серьёзными последствиями.

Например, в январе в Мурманске было зарегистрировано 24 ДТП, в том числе наезды на пешеходов, в половине случаев из которых виноваты люди, переходящие через дорогу в неположенном месте.

Дмитрий Либгард, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «У нас был случай сегодня зарегистрирован на Нижней Росте - столкновение двух автомобилей. Водитель, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречным автомобилем. В результате у нас водитель – виновник сам же и пострадал. Он был обслужен амбулаторно, но имеет ушибы и травмы. Оказалось, что он не был пристегнут ремнём безопасности».