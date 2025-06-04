С наступлением лета в Мурманской области водители стали чаще нарушать ПДД

Зачастую они превышают скорость, чтобы добраться до места назначения быстрее, но есть и такие, кто выезжает на встречную полосу там, где этого делать нельзя.

По статистике Госавтоинспекции, водители стали чаще попадать в аварии, связанные с выездом на встречную полосу. К такому маневру чаще всего прибегают, чтобы быстрее добраться до места назначения. Но невнимательность на дороге может сыграть злую шутку.

Выявить нарушителей не так-то просто, поэтому дорожные полицейские прибегают к скрытому патрулированию.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «У нас проходит масштабное мероприятие «Встречная полоса». Сегодня мы будем проводить рейд по выявлению водителей, которые нарушают данную статью».

Согласно правилам дорожного движения, выезжать на встречную полосу можно при обгоне, однако, такой маневр запрещён на регулируемых и нерегулируемых перекрестках при движении по второстепенной дороге, на пешеходных переходах, железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, в тоннелях, а также в конце подъёма, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Уже за период проведения оперативно-профилактического мероприятия, с 30 мая, было привлечено к административной ответственности 11 водителей, которые выехали на встречную полосу движения».

За нарушение этого правила водителям грозит как административный штраф в размере 7,5 тысячи рублей, так и лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх месяцев до полу года.