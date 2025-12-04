С наступлением зимы в Мурманске увеличилось количество ДТП с пешеходами
С наступлением зимы в Мурманске увеличилось количество ДТП с пешеходами. Только в ноябре в столице Заполярья водители сбили 9 человек и в большинстве случаев виновниками ДТП были автомобилисты.
Для того чтобы не попадать в такие ситуации водителям нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и следить за прогнозом погоды. А пешеходам важно снимать капюшон, чтобы видеть всю дорожную обстановку, наушники, чтобы слышать, что происходит на дороге и смотреть по сторонам. Казалось бы, элементарные правила, но пренебрегают ими даже взрослые.
Роман Чернышов, командир отдельной роты ДПС ГАИ г. Мурманска: «В связи с наступлением зимнего периода в Мурманской области, а так же с наступлением полярной ночи хотел бы дополнительно напомнить участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения».