В Мурманской области наступила полярная ночь, а это не только постоянная тьма, но и гололёд. В это время года водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными на дорогах, ведь в любой момент может случиться непоправимое.

С наступлением зимы в Мурманске увеличилось количество ДТП с пешеходами. Только в ноябре в столице Заполярья водители сбили 9 человек и в большинстве случаев виновниками ДТП были автомобилисты.

Для того чтобы не попадать в такие ситуации водителям нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и следить за прогнозом погоды. А пешеходам важно снимать капюшон, чтобы видеть всю дорожную обстановку, наушники, чтобы слышать, что происходит на дороге и смотреть по сторонам. Казалось бы, элементарные правила, но пренебрегают ими даже взрослые.

Роман Чернышов, командир отдельной роты ДПС ГАИ г. Мурманска: «В связи с наступлением зимнего периода в Мурманской области, а так же с наступлением полярной ночи хотел бы дополнительно напомнить участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения».