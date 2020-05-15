С неба – сразу в бой

Десантно-штурмовые и разведывательные подразделения бригады морской пехоты и мотострелковых бригад сухопутных и береговых войск Северного флота занялись воздушно-десантной подготовкой. Прыжки выполняются с борта вертолёта Ми-8 в Мурманской области.

Десантируются бойцы в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После приземления они отрабатывают боевые навыки по обороне района высадки, тренируются захватывать и удерживать укреплённые огневые точки гипотетического противника.

Перед тем, как перейти к практическим прыжкам, десантники долгое время упражнялись на наземных тренажёрах. В течение зимы более 700 военнослужащих подразделений бригады морской пехоты, отдельной мотострелковой бригады и отдельной арктической мотострелковой бригады прошли десантную подготовку. 120 из них прыгали с парашютом впервые.