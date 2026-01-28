С необычным ЧП на улице Аскольдовцев Мурманска справились оперативно, никто не пострадал

В Мурманске утром загорелся газовый коллектор на улице Аскольдовцев. Всех жильцов близлежащих домов в срочном порядке эвакуировали.

Николай Дидик, житель дома №18 по улице Аскольдовцев: «В окно выглядываю, смотрю, а там пламя выше крыши, до четвёртого этажа!».

В 10 утра в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о том, что во дворе домов на улице Аскольдовцев произошло возгорание газгольдера. Люди стали самостоятельно покидать здание и предупреждать соседей, что дома оставаться небезопасно.

Экстренные службы незамедлительно выдвинулись для ликвидации аварии и эвакуации жителей. Ситуацию удалось быстро взять под контроль.

Дмитрий Татаров, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области: «На данный момент всё локализовано, продолжается факельное горение».

Спасателям и пожарным помогали и сотрудники газовой службы, которые оперативно перекрыли три газгольдера. Угрозу взрыва оперативно ликвидировали, а газоснабжение 18-го и 22-го домов по улице Аскольдовцев переключили на резервные линии. Поэтому здания не остались без газа.

А вот факельное горение продолжалось и спустя несколько часов. Ситуацию накалил автомобиль газовой службы, который находился рядом. Именно взрыв колёс загоревшегося автомобиля вызвал хлопки, которые напугали многих северян.

Елена Томилова, житель дома №18 по улице Аскольдовцев: «При заправке газа это всё и случилось».

Сергей Боровиков, житель дома №18 по улице Аскольдовцев: «Был хлопок и всё сгорело».

Николай Дидик, житель дома №18 по улице Аскольдовцев: «Я детей посадил в машину и сюда прибежал, давай снимать на видео».

Эвакуация людей прошла быстро. На месте работали спасатели, пожарные, полиция, медики и волонтёры. Жителей домов разместили в автобусы и обеспечили горячими напитками. Спасатели и другие экстренные службы помогали пожилым людям выбраться из квартир.

В автобусе собрались семьи с детьми и животными. Многие были в шоке и переживали за оставленные документы, ведь всё происходило стремительно, времени подумать не было. Но главное, что обошлось без жертв.

Евгений Лебедев, житель дома №18 по улице Аскольдовцев: «Прислали мне фотографии и видео огромной горящей струи газа, а у меня собака дома, документы жены. Я отпросился с работы и прямиком сюда, потому что сейчас всё равно нервничаю, потому что у меня животное дома. А туда не пускают пока».

Сергей Боровиков, житель дома №18 по улице Аскольдовцев: «Пыхнуло и всё! У меня жена сразу подскочила. Я вышел, но по-летнему оделся».

Пока спасатели продолжали эвакуировать людей, администрация города организовала трансфер в пункт временного размещения в Центре культурного развития.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Сейчас постепенно эвакуируем людей … Когда все работы будут завершены людям можно будет вернуться домой».

В пункте временного размещения для северян работал психолог и было горячее питание. Например, пару эвакуированных жильцов - Елену Томилову с супругом - здесь пару уже накормили и успокоили.

В пункте временного размещения для людей доступна вода, портативные зарядные устройства, печенье, обеды и горячий чай.

Вечером, когда специалисты подтвердили, что ситуация больше не опасна, жители смогли вернутся в свои дома.

Для тех, кто находился в Центре культурного развития, был организован автобусный трансфер к их домам.