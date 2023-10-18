С незнакомцами переписываться не буду - Ульяна Зайцева

А ещё я общаюсь с помощью интернета с родными, которые живут в других городах. А летом мы переписывались с одноклассниками. Я с удовольствием рассказывала о том, где путешествую своим друзьям. А вот с незнакомцами переписываться не буду, ведь я – за полезный и безопасный Интернет, и тебе советую.

Всем привет! Меня зовут Ульяна. Я увлекаюсь журналистикой, поэтому часто ищу информацию в Интернете - это быстро и удобно.

Например, на уроке журналистики нам рассказывали о том, что надо найти минимум три источника информации, почитать, сравнить, сделать свои выводы. А когда мы готовимся к интервью, которые берём во время обучения, то Интернет незаменим. Незаменима современная коммуникация и в школе, с её помощью можно найти дополнительную информацию по предмету, например, почитать статьи историков.

А ещё я общаюсь с помощью интернета с родными, которые живут в других городах. А летом мы переписывались с одноклассниками. Я с удовольствием рассказывала о том, где путешествую своим друзьям. А вот с незнакомцами переписываться не буду, ведь я – за полезный и безопасный Интернет, и тебе советую.

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Как обезопасить себя в Интернете? Как не попасться на уловку мошенников? И не ввязаться в плохую компанию? Школьники делятся своим опытом пользования всемирной сетью, рассказывают, как они общаются в интернете со сверстниками, ищут полезную информацию для рефератов, участвуют в конкурсах и олимпиадах.

Интернет может быть полезным и безопасным, рассказывают участники проекта «И тебе советую». А мы вам советуем посмотреть и взять на заметку информацию. Проект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.