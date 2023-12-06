С «Норвежской выставкой» зима северянам нестрашна!

Коллекции известного бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». Товара становится всё меньше и меньше, модели норвежского бренда раскупают прямо на глазах из-за высокого скандинавского качества. На выставке представлены свыше 100 моделей верхней одежды: ветровки, кожаные куртки, пуховики, двусторонние дублёнки-шубы, парки и «Аляски».

Один из способов укрепить здоровье - скандинавская ходьба. Благодаря простоте и широкой доступности этот вид оздоровительной физкультуры активно развивается в различных регионах, в том числе и в Мурманской области. Такой вид спорта пришёл из Финляндии и Норвегии, как и многие другие вещи, свойственные суровым и холодным зимам. Они подходят и для жителей нашей страны.

Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам, благодаря своему качеству и дизайну. Однако, из-за прекращения поставок и действия ряда санкций её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года в России Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой - вывезти товар – не выгодно, товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Мы выяснили, где сейчас ещё можно купить бренды, которые были произведены в Скандинавии, например, такой как «Bjorn Larsen». Теперь они представлены на «Норвежской выставке», которая открыла двери в Мурманске и Кировске.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Выполнены они из тафтинг-овчины. В них тепло даже при температуре воздуха в минус 30 градусов. И у них есть примечательная особенность – их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша, которая обработана полифит-маслами. Они не реагируют на влагу. Понятное дело, что это не дождевик, в дождь и не надо ходить. Но мокрый снег с поверхности скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч рублей, а на выставке и только на этой неделе представлены за 24900 рублей».

Коллекции известного бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». Товара становится всё меньше и меньше, модели норвежского бренда раскупают прямо на глазах из-за высокого скандинавского качества. На выставке представлены свыше 100 моделей верхней одежды: ветровки, кожаные куртки, пуховики, двусторонние дублёнки-шубы, парки и «Аляски».

Ирина, покупатель: «Вот заехала сюда, теперь с покупками иду - с двумя куртками. По своему размеру нигде ничего было не найти, а здесь нашла свои размеры».

Валентин Мохов, покупатель: «Замечательный магазин. Мы уже не первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

«Норвежская выставка» до 10 декабря включительно открыта сразу в двух городах - в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», возле фуд-корта), а также в торговом центре «Моисей» на улице Коминтерна, 9/1 (напротив железнодорожного вокзала). В Кировске «Норвежская выставка» открыта по адресу: улица Хибиногорская, 23 (здание бани, напротив городской администрации). Ориентир - воздушные шары.

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