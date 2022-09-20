С новой коллекцией OHARA зима может быть не только тёплой, но и стильной

Новая коллекция OHARA создана для того, чтобы сделать вашу зиму ярче. «Охара» – это федеральная сеть магазинов верхней одежды, которая успешно работает на рынке России уже более 20 лет.

В модельной линейке OHARA есть пуховики для активного отдыха так и для городской жизни зимой. Модели из высококачественных лёгких и дышащих тканей удобны в носке и не сковывают движения. Представлен широкий от 42 до 64 размерный ряд.

Стильные и эксклюзивные дизайнерские решения в сочетании с качественными и современными материалами - основа зимней коллекции бренда. Пуховики надёжно защищают от непогоды: есть модели с высоким воротом и глубоким капюшоном, а в качестве наполнителя используют натуральный пух и био-пух.

Для женщин - элегантные и практичные пальто, зимние куртки с вместительными карманами и стильные пуховики прямого кроя. Необычные принты и детали, а также интересные элементы кроя и отделки подчеркнут зимний образ.

Для мужчин - пуховики прямого кроя, куртки делового стиля и практичные парки. Многообразие тканей, цветов и фурнитуры - в пуховиках OHARA продумана каждая деталь.

Подростковые модели пальто и парок повторяют стиль и образ одежды взрослой коллекции. Пуховики яркие и стильные, они выполнены из крепких износостойких материалов, поэтому придутся по душе и детям, и их родителям.

Широкая линейка аксессуаров позволит собрать трендовый зимний образ. В OHARA вас ждёт большой выбор шапок, шарфов и перчаток. Приходите в OHARA и выбирайте пуховики, куртки, парки и аляски для всей семьи!

Для удобства покупателей в магазине действует беспроцентная рассрочка. Стильная верхняя одежда уже ждёт вас в магазине «Охара» на 2-м этаже ТРК «Плазма». Адрес: г.Мурманск, ул. Рогозерская, 4, ТРК «Плазма», 2-й этаж.

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