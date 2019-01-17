С новым законом о занятости не побалуешь!

С 1 января в силу вступили новые изменения в закон о занятости Российской Федерации. Коснулись они и безработных северян. Во-первых, граждан, получающих пособие по безработице, разделили на две большие категории – предпенсионного и непредпенсионного возрастов.

- Для граждан непредпенсионного возраста предусмотрены следующие алгоритмы назначения пособия по безработице: если гражданин в течение года, предшествующего началу безработицы не имел трудовой деятельности в течении 26 рабочих недель, тогда ему будет назначено пособие в размере минимального размера пособия – это 2100 рублей на срок – 3 месяца, - рассказывает Анастасия Щеулова, временно исполняющая обязанности директора Центра занятости населения г.Снежногорска. - Если перед началом периода безработицы гражданин всё же работал, то выплаты будут значительнее – 11 тысяч в течение 6 месяцев. Людям предпенсионного возраста, то есть тем, кому до выхода на заслуженный отдых осталось проработать не более 5 лет, смогут получать пособие в размере почти 16 тысяч рублей в течение года.

А вот выплаты для проработавших менее 6 месяцев предпенсионеров значительно меньше.

- Те граждане, которые работали в течение года, но работали менее 26 рабочих недель, им пособие будет назначаться на срок 6 месяцев и размер пособия будет составлять 2100 рублей, - комментирует Анастасия Щеулова, временно исполняющая обязанности директора Центра занятости населения г.Снежногорска. - Тем, кто долго не может найти работу, минимальное пособие будут платить только три месяца.

Ещё один важный момент – изменения в условиях и сроках приостановления выплат. После снятия с учёта за длительную неявку можно будет восстановить их только через год.

Такие изменения, уверены специалисты Центра занятости, позволят по максимуму исключить «профессиональную» безработицу.