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День за днём с «Арктик-ТВ»29.05.17 19:30

С ножом на татами - побеждает сильный духом

В Мурманске прошли соревнования регионального Первенства восточных единоборств, в которых приняли участие более сотни спортсменов. Эти поединки посвятили Дню пограничника.

По мнению непосвящённых, этот вид спорта является травмоопасным, но на деле это не так, так как к правилам боя и поведения на татами спортсмены относятся с особой серьёзностью. С первого дня начала тренировок им прививают уважение к сопернику, невозмутимость, спокойствие, любовь к искусству, к природе и гармоничным движениям.

- Боевые единоборства учат тактичности, вежливости и терпеливости, - рассказывает Сергей Тян, президент Федерации восточных боевых единоборств Мурманской области. - А то что здесь они порой проявляют свои эмоции, то для того, чтобы они не зашкаливали, для этого есть защита, судьи, которые из вовремя останавливают.

Говорить о духовности в восточных единоборствах можно бесконечно. Помимо основной техники рукопашного боя, ученики должны знать по какому пути они идут, какие духовные, философские вопросы были разработаны древними мастерами. Главный принцип боевого искусства - побеждает сильный духом. С помощью отработанной техники борьбы можно одолеть более сильного и мощного противника. Но дух всегда главенствует.

- В мире боевых искусств говориться так: «Нет плохого стиля - есть плохой боец», - говорит Сергей Ухов, президент Федерации кобудо Мурманской области. – Мы тренируемся не для того, чтобы кого-то увечить или какой-то хулиганкой заниматься. Мы занимаемся закалкой своего духа, закалкой своего морально-психологического состояния. Ещё много зависит от синсея - от тренера, какие наставления он даёт, принципы отношения к старшим, отношения к близким и живущим рядом с тобой людям.

Александр Кирченков в повседневной жизни трудится контрольным мастером на 82 судоремонтном заводе. Без малого 10 лет назад он пришёл в школу тхэквондо. Спортсмен признался, что это увлечение очень помогло ему в жизни, особенно во время службы в армии. В этих соревнованиях Александр занял первое место в боях с ножом, которые на языке профессионалов называется японским термином «танто-дзюцу».

- То, чему нас учит  Тян Сергей Николаевич, очень помогает мне в жизни, - говорит Кирченков Александр, участник соревнований. - Это целеустремлённость, постоянное совершенствование, уверенности в себе, которые необходимы в повседневной жизни. Я считаю, что для мужчины это просто необходимо: уметь пользоваться оружием, как сейчас, например, участие в ножевом бое.

Более юный участник соревнований Артём Валиулин в свои 13 лет уже стал чемпионом России и Северо-Запада страны  по кобудо.  В мир боевых искусств парень пришёл 5 лет назад. На этих соревнованиях юный участник также одержал абсолютную победу со счётом 3:0. Но Артём признается, что хоть он и сильный спортсмен - лучший в своей возрастной категории, нельзя быть уверенным в победе на 100%. «Я не всегда уверен, может и проиграю когда-нибудь, - говорит Валиулин Артём, участник соревнований. - Я собираюсь стать тренером, инструктором по рукопашному бою».

Поздравить и наградить победителей на первенство прибыл первый заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по западно-арктическому району генерал-майор Сергей Махновский, который вручил лучшим спортсменам кубки, медали и памятные грамоты.

Соревнования прошли при поддержке регионального отделение общества «Динамо»,  комплексной ДЮСШ № 17, Пограничного УФСБ России по западно-арктическому району, Федерации восточного боевого единоборства Мурманской области, Федерации кобудо.

- Эти соревнования будут включены в календарным план областного спорткомитета на будущее,  - отмечает Ирина Владимирская, врио председателя мурманского регионального отделения общества «Динамо».

Федерация восточного боевого единоборства сотрудничает с областным Управлением наркоконтроля, обществом «Динамо», отделением ДОСААФ и мурманскими пограничниками. Благодаря этому взаимодействию руководство спортивного объединения поднимает уровень патриотизма среди северян и развивает единоборства среди представителей правоохранительных органов и военнослужащих Мурманской области.

 

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