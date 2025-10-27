С обращениями северян успешно работаем, проблемы здравоохранения преодолеваем, экология в регионе становится лучше – хорошие новости с оперативного совещания

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области подвели итоги проверки «Губернаторского контроля» по обращениям, поступившим на «прямую линию» главе региона Андрею Чибису.

Всего зафиксировано более 2000 сообщений, поступивших в соцсетях, колл-центре, на платформу обратной связи. Из них 80% решено положительно. Топ-5 тем касались ЖКХ, образования, благоустройства, дорог, транспорта и здравоохранения.

В частности, по результатам работы над обращениями жителей было принято решение создать в регионе Центр компетенций по лекарственному обеспечению. Главной задачей центра станет организация управления системой льготного лекарственного снабжения.

Рост обращений, по словам министра здравоохранения, вызван тем, что число граждан, имеющих правы на льготы, вырос с 2022 года более чем на 36%. Увеличилось и число пациентов с онкологическими, ревматологическими и гематологическими заболеваниями, получающие дорогостоящее лечение. Часть пациентов перешла на льготные рецепты в связи с дефицитом некоторых препаратов в коммерческих аптеках.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На здоровье экономить не будем – не имеем права!».

Ещё одной важной темой сегодняшнего оперативного совещания стало обсуждение мероприятий в сфере экологии. За 6 лет, в том числе в рамках плана «На Севере – жить!», на территории Мурманской области ликвидировано более 2000 свалок, включая крупнейшие в Заозерске и Дровяном. По итогам 2024 года Мурманская область занимаем второе место в национальном экологическом рейтинге.

Дмитрий Банников, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области: «В 2025 году в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» уже ликвидировано 56 свалок отходов и загрязнённых территорий в 22 населённых пунктах и одна свалка на землях лесного фонда. До конца текущего года будут завершены работы по устранению ещё семи свалок на землях муниципальных образований и одной свалки на землях лесного фонда».

Губернатор Мурманской области отметил общественников, которые принимают участие в экологических акциях. Особенно отличились волонтёры, собравшие на Большом Арктическом субботнике в Териберке более тысячи мешков мусора.

Ежегодно природный парк «Териберка» становится местом притяжения для 150 тысяч туристов. Для комфорта посетителей и снижения экологической нагрузки на хрупкую природу Арктики, его инфраструктура постоянно совершенствуется - обустроена экологическая тропа, информационные аншлаги, туалетный модуль. До конца года в парке появятся две смотровые площадки для наблюдения за птичьими базарами.