С очередями надо бороться

Массовая отмена поездов дальнего следования привела к тому, что люди пошли на железнодорожный вокзал с целью сдать или поменять билеты на другие даты выезда. Периодически у касс образуются очереди, что противоречит нормам самоизоляции и профилактики.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил перевести кассы на удалёнку. Накануне, во время своей виртуальной пресс-конференции, глава региона уделили много внимания очередям.

Он посетовал, что с такой же проблемой столкнулись почтовые и банковские отделения, а так же центр занятости. Приходилось изменять режим работы, увеличивать время приёма посетителей, принимать меры для соблюдения дистанции в помещениях.

Было принято решение о выводе на маршруты общественного транспорта максимального количества машин, чтобы избежать большого скопления людей. В настоящее время ведутся переговоры с РЖД о переходе на дистанционный режим работы.