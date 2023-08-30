С одеждой с «Норвежской выставки» приближающие осень и зима – не страшны

Чтобы бы встретить мурманскую осень во всеоружии, нужно подготовить теплую куртку и обувь. Сделать это можно на «Норвежской выставке».

Осень наступает. Это значит, что совсем скоро придётся сменить лёгкие ветровки на утеплённые куртки. Благодаря «Норвежской выставке» проблем с выбором обновки у вас точно не возникнет. Ведь именно здесь можно купить полюбившиеся скандинавские бренды по супервыгодной цене.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Сегодня Норвегия признана недружественным государством и многие компании закрываются. Например, компания «Бьерн Ларсен» покинула российский рынок, но товарный остаток остался. Вывезти его невозможно, хранить дорого. Товар либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Компания «Орсо Групп» выкупила этот остаток и сейчас распродает в четыре раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Но есть один нюанс! Новых поступлений больше не будет. Это всё, что есть. Торопитесь, чтобы успеть купить фирменные вещи со скидкой до 70%. В ассортименте демисезонная зимняя верхняя одежда и обувь для женщин и мужчин.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Норвежская парка «Аляска» от фирмы «Бьерн Ларсен». Сверху идёт авиационный нейлон. Она непромокаемая, непродаваемая, а самое главное, ткань дышит. Внутри полностью идёт на мембране и на климат-контроле. Такие парки выдерживают от -10 до -25-30 градусов. По окантовке енот. Самое главное, что мужчины любят много карманов, как наружных, так и внутренних».

А чтобы ещё больше увеличить размер персональной скидки достаточно вступить в сообщество в соцсети «ВКонтакте» «Орсо групп Мурманская область».

«Норвежская выставка» будет работать ещё неделю в торговом центре «Форум».

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