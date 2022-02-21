С одной из атомных подводных лодок ВМФ России в рамках учений запустили крылатую ракету «Калибр»

Ранее неоднократно такие пуски производили и на Северном флоте.

Российские крылатые ракеты «Калибр» отличает универсальность, они способны поражать цели как на суше, так и над, и даже под водой.

Согласно открытым источникам, дальность полёта варьируется, в некоторых модификациях достигает 4 тысяч километров.