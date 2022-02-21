День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.22 19:30
С одной из атомных подводных лодок ВМФ России в рамках учений запустили крылатую ракету «Калибр»
Ранее неоднократно такие пуски производили и на Северном флоте.
Российские крылатые ракеты «Калибр» отличает универсальность, они способны поражать цели как на суше, так и над, и даже под водой.
Согласно открытым источникам, дальность полёта варьируется, в некоторых модификациях достигает 4 тысяч километров.
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