День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.18 19:30
С октября этого года в квитанциях жителей Мурманской области появится новая графа «За утилизацию мусора»
С каждого прописанного в квартире, по предварительным данным, мы будем платить чуть больше 130 рублей. Наша съемочная группа, решила выяснить у горожан, какую сумму они готовы платить за такие услуги.
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