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День за днём с «Арктик-ТВ»04.06.18 19:30

С пелёнок подружиться с книгой

Не первый год сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки поздравляют молодых мам с рождением долгожданного малыша и дарят наборы книг. На этот раз событие приурочили к празднованию Дня защиты детей. Мероприятие состоялось во всех роддомах Мурманска.

Акция «Родился читателем» в Мурманске проходит два раза в год. Поздравляют молодых мам традиционно в День защиты детей и День матери. В этот раз женщинам, родившим первого июня, подарили комплект печатных изданий, состоящий из рассказов известных детских писателей и учебной литературы по уходу за малышом. 

- Когда видишь этих маленьких крошек, конечно, безусловно, это радость, это умиление, - говорит Наталья Феклистова, исполняющая обязанности директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. - Это радость за мамочек, потому что у меня тоже двое детей. Я понимаю, сколько прекрасных, волшебных открытий ждёт их впереди. Да, будут и трудности, без этого никак не обойтись, но то, что это радость, это, безусловно.

Для Марии Семеренько этот день особенный. 1 июня у неё родились двойняшки. Молодая мама пока не верит в происходящее, но одно знает точно, это большое счастье. «Не ожидала! – признаётся Мария Семеренько, мама двойни. -  Деткам, когда они подрастут, буду читать эти книжки».

Акция «Родился читателем» в Мурманске проводится с 2007 года и на сегодняшний день имеет статус областной. Традицию переняли в Североморске, Апатитах, Мончегорске, Кировске и Оленегорске.

1 июня в Заполярье на свет появились 43 ребёнка. Подаренные книги для них - начало пути в волшебный мир литературы. А через несколько лет каждого из сегодняшних новорождённых ждут с родителями в областной детско-юношеской библиотеке.

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