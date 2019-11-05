С песнями и плясками в Мурманске отпраздновали День народного единства

В Мурманске в сквере около улицы Ленинградской, несмотря на мороз, собрались мурманчане, чтобы отпраздновать День народного единства. Здесь для жителей и гостей города представители «Русского национального культурного центра» организовали концерт и ярмарку с сувенирами и угощениями.

Напомним, более четырехсот лет назад 4 ноября бойцы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили Россию от польских интервентов. С тех пор в честь этого события отмечают церковный праздник - Казанской иконы Божией Матери, который впоследствии стал Днём народного единства.

«4 ноября 1612 года россияне продемонстрировали образец сплоченности, героизма, сплотившись, независимо от своего вероисповедания, принадлежности для того, чтобы изгнать интервентов с территории Москвы, - рассказывает Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Мы должны помнить, знать и верить, что сила России в её народе, в её сплоченности».

Фестиваль национальных культур «Мы - вместе! Мы - едины!» собрал всех, кто решил принять участие в празднике. Для мурманчан выступали творческие коллективы, представители культурных центров Армении, Грузии, Молдавии, Украины.

«В этот день мы вспоминаем, откуда мы и кто мы, - говорит Елена Титаренко, руководитель русского национального культурного центра «Рябиновый край». - И без этого человек в принципе не может существовать – без своей национальной принадлежности, потому что это традиции его народа, его предков. Это та кровь, которая течёт в наших жилах. Поэтому обязательно всем нужно знать, откуда они, знать культуру своего народа, знать корни своего народа».

С самого основания столица Заполярья стала родным домом для представителей разных национальностей, несмотря на это на нашей земле вот уже много поколений люди живут в мире и согласии. Поэтому так важно помнить и отмечать День народного единства, чтобы не допускать конфликтов в будущем.

«По-моему, единство народа - это очень здорово! – считает Светлана Большакова. - У нас в России более ста наименований национальностей. Если мы все вместе, то это же очень здорово! Я хочу пожелать всем мурманчанам, всем россиянам крепкого здоровья, успехов, а самое главное, мирного неба!».

Несмотря на холодную погоду, зрители согревались песнями и танцами под любимые народные мелодии. Участники фестиваля угощали всех желающих тёплым караваем.