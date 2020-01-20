С песнями, колядками и гаданиями особенные участники снежногорского общества инвалидов отметили Крещение

В тесном зале в светлый праздник собрались члены дружной и особенной семьи. В обществе инвалидов Снежногорска иначе быть просто не может, здесь каждый может почувствовать себя нужным и любимым. В этом году отделение решило отметить Крещение впервые, поэтому в гости пригласили церковный хор.

Участницы хора постарались научить ребят и взрослых колядкам, которые исполняли христиане на пороге домов, прославляя Господа и желая хозяину всех благ.

Галина Грещук, председатель отделения Всероссийского общества инвалидов, г. Снежногорск: «Раньше люди освящали не только дома, а и скот, и хлева, и воду святую пили, чтобы оздоровиться. Поэтому в такой праздник мы собрались вместе, чтобы прославить Бога, завершить рождественские праздники».

Председатель признаётся, что сама в купель не опускалась – не достаточно подготовлена, однако святой воды набрала, чтобы освятить два своих дома – квартиру, в которой Галина проживает с сыном и мамой, и общий дом всех участников общества инвалидов.