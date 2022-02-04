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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.22 19:30

С победой! 7:3 в пользу «Мурмана»

В очередном туре чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге команда из Мурманска встретилась в Новосибирске с местным «Сибсельмашем».

Наши парни начали игру решительно, буквально со старта перехватив инициативу у противника. В самом начале матча Михаил Красиков ловким броском закатил мяч сибирякам. Мощный натиск мурманчан оказался неожиданностью для игроков «Сибсельмаша». Желая отыграться, хозяева поля создали несколько опасных ситуаций. Однако защитники и вратарь «Мурмана» Антон Ахмеров весьма эффективно держали оборону. И всё же в середине первого тайма сибирякам посредством пенальти удалось поразить наши ворота.

Главный тренер «Мурмана», будучи свидетелем недавних поражений своей команды, взял тайм-аут и внёс коррективы в стратегию «северян». После перерыва заполярные хоккеисты вновь завладели мячом, а потому стремились использовать каждую возможность для атак. На первой же минуте второго тайма хозяевам удалось заслать мяч в ворота мурманчан. Игра сконцентрировалась в центральной части поля, хоккеистам «Сибсельмаша» так и не удалось пробиться к нашим позициям.

На 77-й минуте матч закончился со счётом 7:3 в пользу «Мурмана».

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Ребята молодцы, с победой! Выиграли в общем-то для нас, наверное, важный матч, потому что дома мы проиграли. Скажем так: обменялись любезностями, ну, или должок вернули. Три очка выиграли, будем дальше играть в Кемерово».

Впереди у «Мурмана» ещё два выездных матча, ближайший пройдёт в Первоуральске против «Уральского трубника».

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