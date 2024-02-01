С победой! ХК «Мурман», выступающий в чемпионате России по хоккею с мячом, успешно сыграл в Абакане против местной команды «Саяны»

Наши хоккеисты начали игру боле чем уверенно, уже на 7-й минуте распечатав ворота соперника. Второй мяч не заставил себя долго ждать, на стремительные атаки «Мурмана» хозяева поля успешно ответили только единожды.

Вторая половина матча прошла так же удачно для заполярной команды. В итоге на табло застыл счёт 2:4 в пользу мурманчан.

Следующим соперником «Мурмана» станет команда «Сибсельмаш». Игра состоится 3 февраля в Новосибирске.

Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «Поздравляю ребят и болельщиков с победой… С победой!».