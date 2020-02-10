С понедельника, 10 февраля, меняется порядок получения гражданами справок о наличии или отсутствии судимости

Обращения о получении данной государственной услуги уже не подаются в территориальный орган МВД России на районном уровне. За справкой граждане могут обратиться в многофункциональные центры области, либо непосредственно в информационный центр УМВД России по Мурманской области.

Анна Приймак, начальник Информационного центра УМВД России по Мурманской области: «Наиболее удобным способом по-прежнему остается электронное обращение через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В то же время, если гражданин успел подать заявление в территориальный орган МВД России на районном уровне до 9 февраля, получит справку о наличии (отсутствии) судимости он также в данном органе. Срок предоставления государственной услуги, содержание справки остались без изменений».