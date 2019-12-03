С последствиями снегопада справляются

Областной центр убирают круглосуточно и обильные снегопады для коммунальных служб - не проблема. За прошедшие сутки дороги Мурманска чистили более ста единиц техники. Однако специалисты жалуются, что им мешают неправильно припаркованные автомобили.

К уборке снега в Мурманске специалисты управления дорожного хозяйства подходят комплексно. С помощью техники чистят проезжую часть и тротуары, а лестницы и остановки - вручную. Обильные снегопады – не проблема, говорят в управлении. Со вчерашнего дня специалисты работают в усиленном режиме.

«278 уборщиков территорий привлечены для расчистки остановок, пешеходных переходов, тротуаров, - рассказывает Галина Бальбус, заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства». - Это по всему городу. 90 единиц спецтехники сейчас на дорогах, а за сутки у нас выезжает около 150 единиц разных машин. На будущую ночь и следующие сутки в усиленном режиме продолжим работу».

Но дорожники сетуют, что на одно и то же место им приходится возвращаться по 3-4 раза, это отнимает много времени. Причина - неправильно припаркованные автомобили. Депутаты горсовета призывают граждан быть взаимовежливыми.

«Мурманчанам необходимо более внимательно относиться к своим автотранспортным средствам, - говорит Леонид Мостовой, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Местам, где они их оставляют, это очень серьёзно осложняет работу по уборке улиц нашего города. Хотелось бы обратиться к руководителям управляющих компаний , чтобы они, не дожидаясь того, когда к ним придёт депутатский рейд, обратите внимание на состояние своих территорий, обслуживанием которых занимаетесь, и так же, как Управление дорожного хозяйства, активно включайтесь в уборку снега».

На сегодняшний день с начала сезона вывезено более 6 тысяч грузовиков снега, это больше 84 тысяч кубометров осадков. Также использовано почти 4 тысячи кубометров пескосоляной смеси.