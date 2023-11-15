С приближением зимы Мурманск превращается в снежное королевство, а некоторые городские дворы превращаются в новогоднюю сказку

После осенней хандры всегда хочется чего-то яркого и праздничного, что может ненадолго вернуть в детство, поэтому люди украшают окна рисунками, а интерьеры – гирляндами. Некоторое выходят со своими фантазиями за пределы квартир и подъездов.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Это не входит в наши обязательные требования, но очень хочется порадовать жильцов, зарядить их новогодним настроением, тем более скоро такой праздник. Мы приняли решение украшать наши дома».

Управляющая компания «Севжилсервис» уже несколько лет подряд по традиции украшает дома к Новому году и с каждым годом гирлянд становится всё больше.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Это не отвлекает нас от нашей основной деятельности. Проект этот проходит параллельно. Порядка 100 подъездов в этом году мы планируем украсить».

Обсуждения украшений парадных проходят в домовых чатах с жильцами, где они также делятся эмоциями от такой красоты. Однако, некоторые пользуются моментом и снимают гирлянды для своих личных нужд.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «К сожалению, от вандализма в нашем мире сейчас не подстраховаться. Мы естественно новую гирлянду повесили».

Вандалов ищет полиция, кстати, найти нарушителей закона теперь заметно проще, на каждом подъезде есть, как минимум, одна камера видео наблюдения.