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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.19 19:30

С прилавков мурманских магазинов вскоре может исчезнуть треска, предупреждает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

С прилавков мурманских магазинов вскоре может исчезнуть треска. Такую тревожную новость сообщает читателям «Вечёрка». Дело в том, что исторический принцип распределения квот на вылов рыбы может быть заменен аукционами. К чему это приведет и как скажется на нас, покупателях, разъясняет «Вечерний Мурманск».

Ещё одна проблемная публикация «Вечернего Мурманска» касается попыток чиновников закрыть мурманский детский городок «Сказка». Кто стоит во главе «боевых действий» против полюбившегося мурманчанам детского городка? И не придётся ли жителям писать Президенту РФ, чтобы отстоять «Сказку»? Об этом читайте в свежей «Вечёрке». 

По каким причинам люди становятся волонтёрами и бесплатно помогают другим? Почему мурманские волонтеры известны далеко за пределами региона? С какими трудностями им приходится сталкиваться и что помогает не опускать руки. Обо всем этом рассказывает «Вечерний Мурманск» в публикации «По зову сердца».

Вязаные варежки – знакомый с малых лет атрибут зимней экипировки. Разве можно забыть детские рукавички, соединенные между собой резинкой, продетой в рукава шубы? Варежки не только не теряют популярности, они стали модным трендом. В Мурманске изготовлением авторских варежек занимается Юлия Целкова. «Вечёрка» рассказывает об уникальных работах мастерицы, которые носят не только россияне, но и жители Европы, и даже Австралии.

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Последние комментарии

Д.О. Вернер
31.01.19 10:26
От трудностей действительности и нежелания самим исправлять ситуацию, люди тянутся к временам стабильности, объединяясь в общества: будь то https://rusorel.info/ или http://www.msso-hovrin.ru/... Та
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Юрий
30.01.19 22:33
Теперь хоть понятно, кто стоит за тысячами голосов в поддержку присвоения аэропорту Мурманск имени Николая II "Кровавого". Дикость, присваивать аэропорту имя с такой приставкой. Безволие этого человек
Комментарий к новости:«Двуглавый орёл» возвращает нам правду о Николае Втором
Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
Комментарий к новости:Мурманским школам присвоят имена героев
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